صندوق النقد: 3.5 % نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات 2020

المصدر:
  • دبي ـ رويترز
التاريخ:
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قالت مسؤولة كبيرة بصندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يرتفع نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات إلى 2.8 بالمئة العام المقبل، على أن يواصل الارتفاع إلى ما بين 3.3 و3.5 بالمئة في 2020.

وتوقعت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي أن يبدأ اقتصاد الإمارات العربية المتحدة النمو تدريجياً العام المقبل بدعم من تحسن أسعار النفط، وتسارع التجارة العالمية واستثمارات إكسبو 2020 وتخفيف إجراءات ضبط الموازنة.

وذكرت تاميريسا في مقابلة عبر الهاتف أول من أمس، أن إنفاق دبي على استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي سيساهم في تعزيز النمو.

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