فلاي دبي تعتمد آليات مبتكرة في تمويل طائرات ماكس 8

اعلنت فلاي دبي اليوم انها اغلقت صفقتي تمويل جديدتين ضمن سعي الناقلة الى تنويع مصادر تمويل اسطولها المتنامي من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 .

وتمت الصفقتان من خلال آليات مبتكرة اولها " جولكو" وهي عقود الايجار التشغيلية اليابانية وهي المرة الاولى التي يتم فيها تمويل طائرة ماكس من خلال هذه الآلية .

اما الثانية فتمت من خلال " افيك " ائتلاف ضمان تمويل الطائرات وهي آلية تمويل الدين حيث تعد فلاي دبي اول ناقلة تعتمد آلية " افيك" لتمويل الطائرات كما انها المرة الاولى التي يستخدم فيها هذا المنتج في المنطقة.

وستسمح آليتا التمويل الجديدتين " جولكو" و " افيك " لفلاي دبي بمزيد من التنوع لمصادر التمويل فضلا عن فاعليتها في تمويل اسطول الناقلة المتسارع النمو.

وتتمثل آلية التمويل " جولكو" في مشاركة بالحصص لعدد من المؤسسات اليابانية المحلية ذات الارصدة على شكل ديون مصرفية. وهذا يشكل مصدرا جديدا للتمويل في الناقلة بتصنيف عال وانموذجي للديون المشتركة والتسهيلات. وقام بنك كريديت اجريكول بادارة المعاملة والممول للدين.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي" مع توقعاتنا بانضمام اكثر من 70 طائرة لاسطولنا حتى عام 2023 ، تعد هذه المرة الاولى التي تعتمد فيها فلاي دبي على مصادر التمويل الجديدة هذه، وهذا يعكس رغبتنا في استشراف اكثر الآليات الجديدة المبتكرة والمتوفرة في سوق التمويل".

فيما يتعلق بتمويل " افيك " قامت شركة مارش العالمية المتخصصة في وساطة التامين وحلول ادارة المخاطر بدور الوسيط وتمت التغطية التأمينية من قبل ائتلاف من 4 شركات تأمين عالمية وهي آليانز واكسيس كابيتال وفيديليز وسومبو العالمية. ويوفر الائتلاف التامين غير المدفوع تجاه تمويل " افيك " وهو مخصص للبنوك ومستثمري اسواق المال الذين يمولون شراء الطائرات الجديدة من بوينغ.

كما قامت مؤسسة سوميتومو ميتسو المصرفية بتوفير تمويل الدين لفلاي دبي مقابل وثيقة التامين الخاصة ب " افيك" . وتعد آلية افيك واحدة من الآليات الاكثر مصداقية باعتبارها آلية مبتكرة توفر لشركات الطيران مصادر تمويل اضافية.

وقال اربيند كومار نائب اول للرئيس للمالية" لقد اعتمدنا سابقا على آليات مثل التأجير التشغيلي والتمويل المصرفي التقليدي كما اننا اصدرنا في عام 2014 اول عملية صكوك للناقلة".

"هذه هي الخطوة المقبلة لعملية التحول في فلاي دبي فيما يتعلق باشكال التمويل وسوق نستمر في استشراف اي نماذج جديدة لدعم احتياجاتنا التمويلية. " نوجه الشكر والتقدير لشركائنا لثقتهم بمسيرة النجاح والنمو لفلاي دبي ".

في عام 2017 اعتمدت آلية جولكو لتمويل طائرة واحدة لفلاي دبي فيما سيتم استخدام آلية افيك لتمويل 3 طائرات .

وتسلمت فلاي دبي 5 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ويتوقع ان تتسلم طائرة اخرى حتى نهاية العام .

كما ان الشركة ستتسلم 70 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس حتى عام 2023 . وكانت الشركة قد وقعت خلال معرض دبي للطيران2017 على صفقة لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 27 مليار دولار.