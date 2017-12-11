115 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 11 شهراً

ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي إلى 115 مليون مسافر بنمو 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي وصل عدد المسافرين فيها إلى 112.8 مليون مسافر بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وبحسب البيانات الرسمية فقد وصل حجم الحركة الجوية إلى 809.8 آلاف حركة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي بمتوسط يومي بلغ 2352 حركة، فيما سجل شهر نوفمبر نحو 70.57 ألف حركة مقارنة مع 76.1 ألف حركة في نوفمبر 2016.

وأظهرت البيانات أن حجم الحركة في مطار دبي وصل إلى 373.2 ألف حركة تشكل نحو 46% من مجمل الحركة الجوية في الإمارات، بينما سجل مطار أبوظبي 134.6 ألف حركة بحصة 16.6%، في حين سجل مطار الشارقة 71.63 ألف حركة جوية، بينما وصل عدد الرحلات العابرة للأجواء الإماراتية نحو 138.6 ألف حركة جوية.