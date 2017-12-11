معهد المحاسبين القانونيين يكــرّم القادة والمواهب المميزة بالمنطقة

كرم معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز قادة التمويل والمحاسبة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحفل السنوي 2017 للمعهد، والذي أقيم مؤخراً بمنتجع فور سيزونز دبي.

حضر الحفل الخاص نخبة من المتخصصين من شتى أنحاء الشرق الأوسط، وتخلله كلمات لنك باركر، رئيس معهد المحاسبين القانونيين؛ وغافين اسلير، الصحافي والإعلامي الشهير.

وتضمنت قائمة المكرمين يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في فئة تطوير المهنة في القطاع العام، وعشير نور، الرئيس التنفيذي للاستثمارات والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة الطوق، عن فئة تطوير المهنة في مجالات الأعمال، وعباس علي ميرزا، شريك في ديلويت، عن فئة تطوير المهنة على مستوى الممارسة العملية، وسوبرامانيان سوريانارايان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، بنك الإمارات دبي الوطني، عن فئة أفضل مساهمة استثنائية من الأفراد لتطوير المهنة. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في المنطقة: من دواعي سرورنا تكريم القادة وأفضل المواهب في مهنة المحاسبة والتمويل على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المتخصصون يجسّدون أعلى معاني المهنية وأرقى المعايير الأخلاقية.