موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة أفضل مشغّل للمحطات للعام 2017

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نظمت جوائز النقل العربية حفلاً في دبي، لتكريم قادة قطاع النقل واللوجستيات، حضره نخبة من صناع القرار من جميع أنحاء الوطن العربي. وفازت موانئ دبي العالمية- الإمارات بجائزة مشغل الموانئ والمحطات للعام 2017 تسلمها عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، وذلك تكريماً لقدرتها على الاستمرار في النمو وتوفير مستويات أداء مرتفعة، والنجاح على الصعيد التجاري، إضافة إلى الالتزام بالاستثمار والتوسع.

كما فاز ميناء جبل علي بجائزة أفضل محطة حاويات مؤتمتة للعام، تسلمها شهاب آل رحمة مدير المشاريع في موانئ دبي العالمية- الإمارات، تقديراً لجهود موانئ دبي العالمية، وجهود الإمارات المتواصلة في وضع معايير عالمية لاستخدام التقنيات والأتمتة في الموانئ.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: يشرفنا تكريم موانئ دبي العالمية بجوائز النقل العربية. إنه اعتراف آخر بالدور القيادي لدبي في الشحن والخدمات اللوجستية، فضلاً عن إرساء معايير رائدة وضعتها موانئ دبي العالمية في الوقت الذي تطورت فيه المجموعة من مشغل لميناء محلي إلى محفز للتجارة العالمية. سنواصل تركيزنا على الكفاءة والتوسع في الأعمال والتفكير بالمستقبل لنكون في المكان والزمان حيث يحتاجنا عملاؤنا. وأكد أن جوائز النقل العربية تدعم تعزيز أفضل المعايير والممارسات العالمية والتميز في نقل البضائع والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة. يمكن أن تسهم هذه الجائزة في تشجيع التجارة البينية التي تمتلك فرصاً هائلة للنمو في العالم العربي.

وتعد موانئ دبي العالمية شريكاً رئيسياً في مبادرة جوائز النقل العربية.