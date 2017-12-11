انطلاق معرض المنتجات الصينية في دبي بمشاركة 2500 عارض

افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أمس، فعاليات معرض الصين للحياة المنزلية بدبي الذي يمثل أكبر منصة للمنتجات الصينية. وتتواصل فعاليات المعرض على مدى 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وأظهر المعرض نمواً قوياً بمشاركة أكثر من 2500 عارض لمنتجات المنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والأجهزة والإضاءة والأثاث والإلكترونيات المنزلية. شهد الافتتاح لي لينغ بينغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي وشياو مينغ ليو مدير لجنة بلدية هانغتشو للتجارة.

ويتيح معرض الصين للحياة المنزلية إمكانية اللقاء المباشر مع المصنعين الصينيين مع تقديم أكثر من 100 ألف منتج تحت مظلة واحدة. ويشهد الحدث هذا العام تزايداً في عدد الزوار من مختلف أنحاء الإمارات والسعودية والكويت وعمان ولبنان في إشارة إلى تزايد الطلب وزيادة حجم التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى إم أورينت الدولية للمعارض: تهدف نسخة دبي من المعرض إلى تلبية متطلبات الأعمال التجارية عبر عدة قطاعات، ويركز على تعزيز آفاق التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف أننا شهدنا زيادة ملحوظة بلغت أكثر من 45% في مشاركة العارضين هذا العام. وقال تشانغ جيان جون، مدير عام شانغهاي تشانغ تشاو للاستيراد والتصدير: تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً متنامياً بالنسبة لنا وكمشاركين في المعرض لأكثر من 5 أعوام، فإننا شهدنا نمواً هائلاً في بناء أعمالنا في المنطقة.