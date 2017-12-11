الاتحاد للطيران تطلق مبادرات لتسهيل السفر في موسم الذروة

أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق مبادرات لتسهيل إتمام إجراءات السفر بموسم الذروة، يأتي ذلك مع اقتراب فترة ذروة السفر بنهاية العام وقيام الكثير من المسافرين بالتخطيط للقيام برحلات إلى أوطانهم أو للذهاب في عطلات. ويعني وجود موسم العطلات الاحتفالية مع عطلة منتصف العام الدراسي أن الفترة ما بين 12 ديسمبر إلى 5 يناير ستكون مزدحمة للغاية في مطار أبوظبي الدولي، مع سفر 1.25 مليون ضيف على متن طائرات الاتحاد للطيران على امتداد شبكة الوجهات خلال موسم العطلات.

وتتيح الاتحاد للطيران إمكانية إتمام إجراءات السفر المبكر في مركز دبي للسفر وفي مدينة العين وفي مباني الركاب بإمارة أبوظبي، كما يجب على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي قبل ثلاث ساعات على الأقل من المغادرة مع الأخذ في الاعتبار وقت المرور الإضافي. وفي كل صباح في مبنى الركاب رقم 3 خلال الفترة ما بين 12 و24 ديسمبر، ستتوافر منطقة مخصصة «لإتمام إجراءات السفر للعائلات» للضيوف الذين يسافرون مع أطفال أو رضع. كما سيتوافر موظفون إضافيون للاتحاد للطيران في الموقع لتوفير المساعدة وسوف تضمن اللافتات الإضافية تجربة مطار سلسة.

ويمكن إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لغير رحلات الولايات المتحدة قبل ثلاث ساعات من المغادرة ويتم الإغلاق قبل ساعة من المغادرة. ويجب على المسافرين إلى الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من المغادرة والذهاب إلى مرفق الجمارك وحماية الحدود الأميركية قبل 90 دقيقة على الأقل من المغادرة. ويتم إغلاق الصعود على الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران المغادرة قبل 20 دقيقة للضيوف في جميع الدرجات.

وبسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على إتمام إجراءات السفر في اليوم الأول من العطلة المدرسية، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل إتمام إجراءات السفر للرحلات التالية صباح 15 ديسمبر فقط إلى مبنى الركاب رقم 1 وهي الرحلة رقم EY097 إلى إسطنبول (IST) 0850، والرحلة رقم EY091 إلى أثينا (ATH) 0915 والرحلة رقم EY535 إلى بيروت (BEY) 0930 والرحلة رقم EY513 إلى عمّان (AMM) 1045

تطبيق

مع تطبيق الهاتف المحمول من الاتحاد للطيران، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر قبل 49 ساعة من المغادرة وتنزيل بطاقة الصعود الإلكترونية لتقديمها عند ترك الأمتعة وعند الصعود إلى الطائرة. يمكن تحميل هذا التطبيق مجاناً من متجر تطبيقات آبل أو أندرويد ولديه العديد من الخصائص التي تشمل اختيار المقعد المفضل وصفحة وضع الطائرة.

وكعرض خاص للذين يحجزون للسفر على خدمات الاتحاد للطيران من الساعة 6 مساءً يوم الخميس 14 ديسمبر حتى الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 17 ديسمبر، سيحصل من يقومون بإتمام إجراءات السفر باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك وتقديم بطاقة الصعود الإلكترونية عند ترك الأمتعة على 5 كيلوغرامات إضافية من الوزن المسموح به لكل حجز. كما يمكن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني Etihad.com. ولمن يقومون بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لكن لا يمكنهم طباعة بطاقة الصعود في المنزل أو المكتب، تتوافر أكشاك المساعدة الذاتية في مبنى الركاب رقم 1 و3 لطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل الذهاب إلى ترك الأمتعة.

مكافآت

وتوفر الاتحاد للطيران مكافآت خاصة للضيوف الذين يستخدمون خدمة إتمام إجراءات السفر خارج وقت الذروة خلال الفترة بين 12 إلى 24 ديسمبر في مطار أبوظبي- مبنى الركاب رقم 3. وتتيح هذه الخدمة لضيوف كل الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران إتمام إجراءات السفر خلال 4 -8 ساعات قبل المغادرة المقررة في مكاتب محددة خصيصاً في مبنى الركاب رقم 3 بين الساعة الرابعة صباحاً والسادسة صباحاً والرابعة عصراً والسادسة مساءً. سيحصل الضيوف الذين يستخدمون هذه الخدمة المحددة زمنياً على 5 كيلوغرامات إضافية للوزن المسموح و2500 ميل من أميال ضيف الاتحاد وقسائم على منتجات مختارة للسوق الحرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات.

سفر ذكي

عند المرور عبر مكاتب الهجرة أثناء المغادرة أو عند العودة، تتوافر البوابات الإلكترونية للسفر الذكي للمواطنين والمقيمين المسجلين. ومن أجل سلامة وراحة جميع الضيوف، تطبق الاتحاد للطيران سياسة صارمة على أمتعة المقصورة وهي 7 كيلوغرامات في الدرجة السياحية و12 كيلوغراماً في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. وسيقوم الموظفون بفحص وزن أمتعة المقصورة عند إتمام إجراءات السفر قبل الصعود إلى الطائرة.

خيارات

يوفر موقع الاتحاد للطيران مجموعة من خيارات المقاعد والترقية للشراء مسبقاً لتقديم راحة أكبر عند السفر أثناء موسم العطلات. تقدم «مساحة القدم الإضافية» مساحة أكبر للضيوف، بينما يتيح خيار «المقعد المفضل» للضيوف اختيار المقعد القريب من المخرج أو أي مكان أكثر خصوصية. كما تتوافر الترقية الفورية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى للشراء بأسعار خاصة خلال إتمام إجراءات السفر للضيوف الذين يبحثون عن السفر براحة إضافية.