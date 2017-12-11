«تنظيم الاتصالات» تفوز بجائزتين في مسابقة الأفكار البريطانية

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن فوزها بجائزتين في مسابقة الأفكار البريطانية التي أقيمت في مدينة ستراتفورد في المملكة المتحدة والتي شهدت مشاركة قوية لوفود وجهات حكومية عدة من مختلف أرجاء العالم.

وفازت الهيئة بجائزة بالمستوى الذهبي في مجال إدارة الأفكار والابتكار وذلك عن تطبيقها أفضل المعايير والممارسات التي تساهم في طرح وتبني الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى حلول عملية ومجدية تنعكس إيجاباً على بيئة العمل من حيث تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة وتقليل التكلفة. ومن منطلق حرص الهيئة على تسخير التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع، تم تكريم الهيئة ضمن أفضل ثلاث أفكار مبتكرة في مجال الخدمة المجتمعية عن مبادرة «هُتاف» والتي تم إطلاقها أخيراً بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل إدارة الطيف الترددي.

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات: يشكل هذا الفوز تتويجاً لجهود الهيئة ومبادراتها المستمرة في دعم ونشر ثقافة الابتكار في جميع مفاصل العمل الحكومي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الشأن.

ونتطلع في الهيئة إلى تسخير كل التقنيات الذكية والحلول الحديثة لخدمة أهداف الهيئة المتمثلة في الارتقاء المستمر بسوية قطاع الاتصالات في الدولة والحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي تحققت على المستويين المحلي والعالمي.

كما نولي في الهيئة أهمية كبيرة لموضوع المسؤولية المجتمعية وجهودها الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع وتحديداً ذوي الهمم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن، ويشكل فوز مبادرة «هتاف» تأكيداً على مدى التميز النوعي والقيمة المضافة التي تقدمها للمكفوفين. وضم وفد الهيئة المشارك في المسابقة المهندس صالح المصعبي، والمهندس داوود القويطعي وسارة الظاهري.