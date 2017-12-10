«اقتصادية دبي» تفوز بجائزة أفكار الإمارات عن «التاجر الإلكتروني»

فاز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بجائزة أفكار الإمارات فئة الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين، وذلك عن مبادرة «التاجر الإلكتروني»، التي تسجل رواد الأعمال من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي للتجارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف مبادرة التاجر الإلكتروني إلى دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي.

وأقيمت الدورة السادسة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات اللذين نظمتهما مجموعة دبي للجودة في فندق جراند حياة بدبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نحن سعداء بهذا التتويج، الذي يظهر مدى أهمية مبادرة التاجر الإلكتروني في تمكين مواطني الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، للدخول في عالم الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على دعم المشاريع الفتية وإعطاء الفرصة أمامهم للدخول والتنافس في السوق المحلي وعرض منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

وأكد بوشهاب أن المبادرة تسهم في تنظيم آلية التجارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن عقد البرامج المتخصصة، التي تمكن صاحب المشروع من الاستفادة بشكل أكبر من ممارسة نشاطه التجاري.

وأضاف بوشهاب: «تم إطلاق البرنامج في مارس 2017 وهي أول مبادرة عربية وعلى مستوى الدولة من حيث تنظيم ممارسة العمل التجاري، من خلال تمكين رواد لبدء مشاريعهم التجارية بالشكل الصحيح، حيث نظمت المبادرة عملية الترخيص واختيار الأنشطة التجارية وحفظ الأسماء التجارية لحمايتها من التعدي.

واعتبرت المبادرة من مسرعات المستقبل، حيث يتم إصدار الرخصة خلال دقيقتين. وجاءت فكرة التاجر الإلكتروني لإبراز أهمية دور الشباب الإماراتيين في دفع عجلة التنمية والإنتاج، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لترسيخ قيم التميز في منظومة العمل».