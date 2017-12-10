«الاستراتيجي العربي» يُطلق برنامجاً استشرافياً اقتصادياً

تنطلق اليوم في دبي فعاليات برنامج التدريب التنفيذي «الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي لصناع القرار» «بدورته الثانية، والذي يُنظمه المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مجموعة يوروآسيا بهدف بناء القدرات في مجال الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي وتقديم رؤية تحليلية أوضح حول أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا للقادة وصناع القرار والتي سوف تساهم في بناء استشرافهم للمستقبل القريب لتلك الأحداث.

ويستمر البرنامج التنفيذي 10 و11 الجاري حيث سيتيح أدوات وأساليب تساهم في تعزيز وعي المشاركين بطبيعة العوامل السياسية والمخاطر التي تواجه العالم، وتساعدهم في تقييم التأثيرات الخارجية والداخلية على تلك الأحداث.

وسيحاضر في البرنامج، الدكتور ديفيد جوردن كبير مستشاري مجموعة يوروآسيا، الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ميشيغان، والذي أمضى أكثر من 10سنوات في العمل على سياسات الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي، في وزارة الخارجية الأميركية كما تحاضر كاثرين كريس العضو في مجموعة الاستراتيجية العالمية والتحليلات التابعة لمجموعة يوروآسيا.

مرجع معرفي

ويعتبر البرنامج التنفيذي الذي يأتي قبل انطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي بعد غد، مرجعاً معرفياً هاماً لصّناع القرار الباحثين عن أساليب مبتكرة لتحديد وتقليل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية لاتخاذ قرارات سليمة.

وقالت سهى العليلي مدير المنتدى الاستراتيجي العربي:»يستمر المنتدى في ابتكار أدوات دائمة لتحويل استشراف المستقبل إلى علم ومنهج يستفيد منه صناع القرار ورواد الأعمال والمؤثرون على الحياة العامة، وفي هذا السياق أطلق المنتدى برنامج التدريب التنفيذي لتمكين المعنيين من استشراف توجهات الأحداث على أرض الواقع ووضع سيناريوهات إيجابية بديلة تتناسب مع تطلعات شعوب المنطقة والعالم«.

وأضافت العليلي:» قد تكون هذه المرحلة من أكثر مراحل التاريخ تعقيداً وحساسيةً حيث تتشابك فيها مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر على توجهات الأحداث المستقبلية، فهناك استقطاب اقتصادي وسياسي عالمي شديد وصراعات مستمرة أنهكت المنطقة واستهلكت مقدراتها.