«الاقتصاد» تستحدث تطبيقاً للعلاقات مع دول العالم

استحدثت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع التجارة الخارجية، تطبيقاً ذكياً على الهواتف المحمولة الذكية يوفر أهم المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعلاقاتها الاستثمارية مع دول العالم.

ويوفر التطبيق معلومات عن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول العالم وأهم سلع التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة ومعلومات عن الاتفاقيات والزيارات المتبادلة مع اكثر من 200 دولة في العالم.

وتشمل المعلومات التي يحتويها التطبيق بيانات كاملة عن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لكل من الإجمالي والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم، والاستثمارات المتبادلة، والاتفاقيات، والزيارات حيث تساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها لملف pdf.

ويتيح التطبيق الوصول للمعلومة المطلوبة بدقة وبسرعة وسهولة وفي كافة الأوقات ويعرض المعلومات بطريقة تفاعلية متميزة حسب الدولة المختارة.

مبادرة

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن استحداث التطبيق الذكي المتاح على الهواتف المحمولة الذكية يأتي في إطار حرص الوزارة بتحويل خدماتها الأساسية الى ذكية انسجاما مع مبادرة الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي والتزاما بتوجيهات القيادة الرشيدة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الجهات لحكومية وتبسيطها وتسهيل الوصول إليها على مدار الساعة ومن أي مكان، ويساهم ذلك في رفع مستوى رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع، ويرتقي بمكانة الإمارات وكفاءة إداراتها ومؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يخدم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأضاف معاليه إن الوزارة حرصت على تسخير التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لإنجاز الكثير من مهامها وأعمالها واهدافها وخاصة ما يتعلق بالجانب الخدمي، حيث تساعد التقنيات الحديثة على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة وسرعة وإتقان، إيماناً منا بالمنهجية المتقدمة للعمل الحكومي في دولة الإمارات والمرتكزة على الجودة والتميز، ومواكبة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بالتطور والتقدم على كافة الصعد ومنها التحول الذكي في الخدمات ومبادرة الحكومة الذكية.

واكد معاليه أن استحداث التطبيق الذكي لمعلومات التجارة الخارجية غير النفطية والعلاقات الاستثمارية يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات الذكية وأرقاها سواء لشركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص أو جمهور المتعاملين معها بهدف تقليل الجهد والوقت عليهم مع مراعاة الدقة في الإنجاز.

ونوّه معاليه بالحرص على بناء فريق عمل متخصص وتبني خطة عمل واضحة الأهداف ومرتبطة بالهدف الأسمى لمبادرة الحكومة الذكية والمتمثل في تحويل مؤسسات الحكومة الاتحادية إلى مراكز عمل تقدم أعلى مستويات الخدمة الذكية لمراجعيها والمتعاملين معها أينما كانوا وعلى مدار الساعة.

تسهيل

ومن جانبه أوضح عبــدالله بن احمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية أن التطبيق اصبح متاحاً لجميع أنواع الهواتف المحمولة الذكية من خلال متجر App Store للأجهزة التي تعمل بنظام IOS ومتجر Google play لنظام android، وبشكل يسهل عملية استخراج البيانات لمتلقي الخدمة وفق اقصــــر الطـــرق وعرض البيانات باستخدام الحلول التقنية المتطورة، ولفت الى أن التطبيق يتيح معلومات وإحصائيات وبيانات التجارة الخارجية والعلاقات الاستثمارية من العام 1999 وحتى نهاية العام 2016 ويـــتم تحديث هذه المعلومات تلقائياً.

منصة رواد التكنولوجيا والابتكار

أطلقت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي منصة رواد التكنولوجيا والابتكار «TIP» التي تتفرع منها عدة منصات متخصصة وتعمل قريباً على إطلاق جائزة خاصة بها وإدارة محتواها. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين شهدها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وقع الاتفاقية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تضعان على رأس أولوياتهما بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتفاعل مع القطاعات المستهدفة محلياً اتحادياً وعالمياً وبناء وتطوير قدرات في مجال ريادة التكنولوجيا والابتكار لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الإمارات على ترسيخ مبادئها. أبوظبي - وام