إنجازات باهرة للإمارات في البنية التحتية خلال 2017

تعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية في إنجازات الإمارات الباهرة في مجال التنمية، الأمر الذي يساعد على ضمان النمو المستدام، وتسهيل تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وقال تقرير نشره موقع «Live Trading News» إن ذلك ينطوي على تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامتين بحلول عام 2021، في وقت وضعت فيه مؤشرات أداء رئيسية لقياس أهدافها، وزادت من استثماراتها تحقيقاً لغاياتها.

ولعبت مبادرات التخطيط العمراني بعيدة المدى مثل رؤية أبوظبي 2030 على مستوى الإمارة والخطة الحضرية لإمارة دبي لعام 2020 دوراً أساسياً في تحقيق أهداف الإمارات.

وتواصل أبوظبي تطوير البنية التحتية المطلوبة لعاصمة متطورة إلى جانب العديد من المشاريع الجديدة في دبي، مدفوعة باستضافتها معرض اكسبو العالمي في عام 2020.

عقود اكسبو

وقدم 2017 أمثلة أخرى على كيفية جعل تلك الأهداف حقيقة واقعة حيث أرسى اكسبو دبي 47 عقد بناء بقيمة 11 مليار درهم (3.0 مليارات دولار) في 2017 في غمرة الاستعدادات للمعرض العالمي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

كما تم توزيع 98 عقداً غير إنشائي، بقيمة إجمالية تزيد على 360 مليون درهم (98 مليون دولار) على مدار العام تتفاوت بين خدمات استشارية قانونية إلى إدارة الحدث والترويج له.

واحتلت دبي المرتبة السادسة عالمياً في عواصم المستقبل البحرية كما احتلت الإمارة المركز الخامس في قائمة التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم، وفقاً لمسح دولي أجرته مجموعة مينون بزنس ايكونوميكس.

كما تقدمت دبي من المرتبة السابعة في عام 2015 بين العواصم البحرية الرائدة في المستقبل لتصبح السادسة في 2017، ومن المرتبة الـ11 في 2015 إلى المرتبة الـ10 من بين أكبر مراكز الشحن في العالم لعام 2017.

وحلت دبي في المرتبة الـ12 في عام 2017 مقارنة بالمرتبة الـ13 في 2015 من حيث التمويل البحري والخدمات القانونية، وتقدمت من المرتبة الـ15 إلى المرتبة الـ14 من حيث التكنولوجيا البحرية.

وفي شهر يوليو الماضي كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن مجمع الأعمال في أبراج الإمارات الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، وهو المرحلة التالية من التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية المطلوبة للإمارات لتلبية تطلعاتها للنمو.

مدينة الجملة

كما أطلق سموه «مجمع دبي للأغذية»، وهو أحدث إضافة إلى مدينة دبي للجملة، التي سيتم تطويرها بتكلفة 5.5 مليارات درهم سعياً منها لتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي رائد لتجارة المواد الغذائية وإعادة تصديرها.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الإنمائية المتعلقة بمعرض اكسبو 2020 في دبي 121 مليار درهم (33 مليار دولار) حتى الآن، حيث بدأت الإمارات العد التنازلي لمدة 3سنوات لهذا الحدث، والذي من المقرر افتتاحه في 20 أكتوبر 2020.

وتشمل تلك المشاريع، التحسينات الرئيسية للبنية التحتية للنقل، مثل توسيع شبكات الطرق وتوسعة مترو دبي لربط موقع دبي اكسبو 2020، ومطار آل مكتوم ودبي الجنوب، بمدينة دبي الرئيسية.