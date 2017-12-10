ضريبة «صفر» على الخدمات التعليمية الأساسية

تقرر عدم إخضاع الخدمات التعليمية الأساسية لضريبة القيمة المضافة حسبما نص قانون الضريبة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير المقبل، حيث سيتم تطبيق نسبة ضريبة «صفرية» على الخدمات التعليمية الأساسية والسلع والخدمات التي سيتم توريدها من جانب أي مؤسسة تعليمية بحيث يشمل الإعفاء دور الحضانات ومؤسسات التعليم ما قبل الأساسي وأيضاً مؤسسات التعليم الأساسي بحيث لا يتم إثقال كاهلها بأية أعباء ضريبية.

كما ستشمل الضريبة الصفرية جميع مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهما بحيث تخضع فقط للضريبة - 5 % - المؤسسات التعليمية غير المعفاة كالمدارس والمؤسسات التعليمية في مراحل ما بعد التعليم الأساسي والجامعات الخاصة أو التي لا تساهم الحكومة في تمويلها.

وبحسب قانون الضريبة المضافة يمكن أن تطبق الضريبة في حالات استثنائية مثل السلع والخدمات التي توردها مؤسسة تعليمية مؤهلة: لأشخاص غير منتسبين لهذه المؤسسة وكذلك على أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها مؤسسة تعليمية مؤهلة والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من جانب طلابها وأيضاً الزي الرسمي أو أي ملابس

أخرى توجب مؤسسة تعليمية مؤهلة ارتداءها سواء تم توريدها من جانب المؤسسة كجزء من الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب أم لا.