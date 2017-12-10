شهادات «إنجاز» لـ10 شركات ناشئة في نمط الحياة الإسلامي

شهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي الأول من نوعه في المنطقة حول نمط الحياة الإسلامي، منح شهادات تقدير لعشر شركات ناشئة شاركت على مدى 5 أيام في فعاليات البرنامج في حفل خاص أقيم في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أكبر حاضنة تقنية في الشرق الأوسط والمملوكة من سلطة واحة دبي للسيليكون.وتعمل الشركات الناشئة المختارة في مختلف القطاعات بما فيها الإعلام والتصميم والتجارة الإلكترونية، والأجهزة والمعدات والسفر والتعليم والصحة والغذاء والترفيه والفن والأزياء كما استهدف البرنامج التدريبي حول نمط الحياة الإسلامي الشركات الناشئة العاملة في الفنون والثقافة الإسلامية والهندسة المعمارية والتصميم الإسلامي والسياحة العائلية والأزياء المحافظة.

وتشمل الشركات الناشئة كلاً من Khair Keys، وQirtas، وIslamic GPS، وSalaty، وInnoras، وHappy Brain Education، وBismillah Babies، وThe Muslim Class، وThe AJALA Project، وBrewing Potions.

ورش عمل

ويهدف البرنامج الذي نظمه كل من سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، والمجموعة العالمية لبرامج المسرعات Rainmaking Innovation، إلى تعزيز الوعي بقطاع نمط الحياة الإسلامي والتعريف بمنتجاته وآليات عمله من خلال ورش عمل وجلسات تدريب للشركات الناشئة. وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يمثل البرنامج انطلاقة لمبادراتنا الهادفة إلى تعزيز مواهب الشباب وتحفيزهم على الإبداع في قطاع نمط الحياة الإسلامي.