«دافزا» تنهي المرحلة الرابعة من برنامج «رواد الابتكار»

احتفلت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بتخريج 22 موظفاً لديها، بعد أن أنهوا المرحلة الرابعة من برنامج «رواد الابتكار» التابع لـ «المعهد العالمي لإدارة الابتكار».

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الابتكار، التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتزاماً بـ «الاستراتيجية الوطنية للابتــــكار»، التي أطــلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن مصاف الدول الأكــــثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وتخلل البرنامج المطور من قبل شركة «شيفت إن بارتنرز» شريك دافزا الاستراتيجي إجراء تقييم دقيق لقدرات وإمكانات فِرق العمل عبر سلسلة من الجلسات والطرق التحليلية المتطورة.

وينقسم البرنامج إلى 4 مراحل تدريبية كان 22 موظفاً في «دافزا» الأوائل في إنجازها بنجاح ليتوجوا اليوم موظفين مبتكِرين وكوادر بشرية مؤهلة تلعب دوراً رئيساً في تربع دافزا على عرش المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً وجذباً للاستثمارات الأجنبية.

حافز

وتكمن أهمية هذا البرنامج في إرساء بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي، بما يصب في مصلحة إعداد موظف متألق يمتلك مهارات عالية في الابتكار مدعومة بثقافة وطنية تشجعه على ريادة الأعمال وبذل كل ما بوسعه لتحقيق أهدافه المهنية، وبالتالي تحقيق النجاح والرفعة لمكان عمله، حيث يعتمد البرنامج على إرساء التنوع في الأفكار والمبادرات من خلال تعزيز المهارات والمعلومات عبر شقين تدريبي وعملي.

وفي هذا السياق عمل الموظفون خلال عام كامل على إطلاق 3 مشاريع ابتكارية قابلة للتنفيذ في مشاريع تخدم مصلحة العمل وتحقق تجربة فريدة لمتعاملي دافزا على صعيد الخدمات غير التقليدية والمبتكرة.

إنجاز

وقالت آمنة لوتاه مساعد المدير العام لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين والمشرف على وحدة دافزا للابتكار والمستقبل: «تكمن أهمية هذا الإنجاز باعتباره الأول من نوعه ضمن قطاع المناطق الحرة حيث نقف اليوم لتخريج 22 موظفاً في دافزا استطاعوا اجتياز البرنامج الابتكاري بمراحله الأربع لينطلقوا في مسيرة عملهم متحدين في ما بينهم ومشكلين دعامة هامة لاقتصادنا الوطني القائم على الابتكار».

وأشادت لوتاه بالتعاون الاستراتيجي بين دافزا وشركة شيفت إن بارترز، مشيرة إلى التزام دافزا المطلق بجعل الابتكار نهجاً وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة.

وقال كارلوس جيفارا الشريك المؤسس لـ «شيفت إن بارتنرز» ومدير برنامج «رواد الابتكار» الخاص بدافزا: نشعر بفخر وسعادة بالتزام دافزا بالابتكار كونه نهج وأسلوب عمل وكلنا ثقة بالتأثير الإيجابي لموظفي دافزا، الذين أتموا المرحلة الرابعة من برنامج «رواد الابتكار» في تطوير ثقافة الابتكاروتعزيزها.