طرح «أدنوك للتوزيع» يتجاوز 22 ضعف المستهدف

تجاوزت نسبة تغطية الطرح العام الأولي لأسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، عدة مرات القيمة المستهدفة بالنسبة للمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، في حين تجاوزت تغطية المستثمرين الأفراد 22 ضعف الشريحة المخصصة لهم في بداية الطرح، ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.

وتم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي «سعر الطرح» فيما من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل تحت الرمز «ADNOCDIST».

وبناء على سعر الطرح فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم فيما يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250.000.000 سهم تمثّل 10% من رأس مال الشركة.

ومهد الاهتمام اللافت والإقبال الكبير من المستثمرين في الإمارات الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة حيث أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ رفع الطلب بشكل لافت على استصدار «رقم مستثمر»، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.