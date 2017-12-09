«فوربس»: «دبي للتصميم» وجهة مستقبلية عالمية

قال تقرير نشرته مجلة فوربس: إن حي دبي للتصميم (d3) هو الموقع والوجهة المستقبلية لدبي والذي يجب أن يكون على قائمة سفر جميع زوار الإمارة. بعيداً عن الوجهات التقليدية المعروفة في الإمارة مثل أماكن التزلج في الأماكن المغلقة ومراكز التسوق الضخمة.

وأضافت «فوربس»: من الواضح أن حي دبي للتصميم يشكل صدارة المشهد، ويمثل مستقبل دبي. ولا تزال عملية البناء جارية حيث لم تستكمل رسمياً إلا المرحلة الأولى.

وتابعت: إن مشهد الأزياء والموسيقى في دبي يتطور باستمرار. ولقد أصبح المكان في السنوات الأخيرة، مسرحاً لفعاليات خاصة مثل أسبوع الموضة في دبي و«فاشن فورورد دبي» الأمر الذي بات معه الحي مركزاً سريع الصعود على الساحة العالمية.

وأضاف: يتواجد في حي دبي للتصميم أكثر من 420 من الشركاء المبدعين، ويحتضن 50 شركة من شركات التجزئة، بما فيها علامات تجارية فاخرة مثل شانيل، وديور، وبربري، وأكثر من ذلك.