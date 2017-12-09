إنجــازات وتطـورات مهمـة لشركة «أدنوك للتوزيع»

أسهم هذا الطرح في تحقيق عدد من الإنجازات والتطورات المهمة بالنسبة لشركة «أدنوك للتوزيع» والمجموعة الأم «أدنوك» وسوق أبوظبي للأوراق المالية:

Ⅶ تم تحديد سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع عند 2.50 درهم (عند متوسط النطاق السعري).

Ⅶحظي الطرح باهتمام كبير وسجّل طلبات اكتتاب لافتة، ويعكس سعر الطرح مكانة الشركة وسجلها الحافل بوصفها شركة مملوكة لمجموعة أدنوك التي تعتبر من أهم وأقوى الشركات على مستوى دولة الإمارات.

Ⅶ أدنوك للتوزيع هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية.

Ⅶ يمثل الطرح علامة فارقة ومهمة بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات بصفة عامة.

Ⅶ بناء على القيمة السوقية لـ «أدنوك للتوزيع» عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Ⅶ يُمثّل سهم «أدنوك للتوزيع» أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.

Ⅶ أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Ⅶ أول طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد عملية «بناء الأوامر»، بحسب أفضل الممارسات العالمية، وساهم هذا الأمر في استقطاب اهتمام جهات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى جانب الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.

Ⅶ طبيعة عمل الشركة وما توفّره من قيمة استثمارية كبيرة، إضافة إلى الإقبال القوي والطلب الذي شهده الطرح في السوق المحلي، يؤكد على الأداء الجيد لسهم الشركة عقب إدراجه في السوق.

Ⅶ تجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم إماراتي للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح. ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.

Ⅶ تمتلك مجموعة أدنوك حصة 90% من أسهم الشركة، وأي تحسن في سعر السهم سيعود بالنفع والفائدة على كل من أدنوك والمساهمين.

Ⅶ سجل الطرح اهتماماً لافتاً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

Ⅶ أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث رفع الطلب بشكل لافت على استصدار «رقم مستثمر» من سوق أبوظبي، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.

Ⅶ يعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات «أدنوك»، ويُمثّل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال. سوف تحتفظ الشركة الأم «أدنوك» بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.