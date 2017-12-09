فنادق دبي تستقطب النزلاء بـ«برامج الولاء»

كثف العديد من فنادق دبي الجهود التسويقية لرفع نسبة النزلاء من خلال استقطاب المزيد من العملاء للاشتراك في برامج الولاء أو بطاقات العضوية الخاصة بهذه الفنادق في محاولة منها لضمان حد أدنى من نسب الإشغال في ظل دخول المزيد من الغرف الفندقية إلى الخدمة سنوياً وزيادة حدة المنافسة بين مختلف الفنادق.

وتسعى فنادق دبي إلى زيادة نسبة المشتركين في برامج الولاء من خلال تعزيز العروض الخاصة بهذه البرامج، التي تتضمن امتيازات تتعلق بتخفيض على أسعار الغرف أو المطاعم وتعطي امتيازات إضافية للمشتركين قد تتجاوز الفنادق إلى شركات الطيران والمرافق السياحية وغيرها.

وقال إيلي صليبا نائب رئيس برنامج الولاء إن إدارة فنادق روتانا تعمل على تطوير برامج الولاء الخاصة بها لتقديم الأفضل لجميع فنادقها وضيوفها، مشيرا إلى أهمية هذه البرامج في تعزيز الإيرادات التي تحققها الفنادق من جراء الاستخدام المتكرر من الأعضاء للفنادق والمطاعم.

وأوضح صليبا أن إجمالي الدخل الناجم عن معدلات إنفاق الأعضاء قائم على الحجوزات الفردية والجماعية يزيد على 21%، كما تبلغ نسبة زيارة أعضاء برنامج «روتانا ريواردز اكسكلوزيف» لمطاعم المجموعة 2.5 مرة أسبوعياً.