ممارسات الحوكمة لدى الشركات المتوسطة والصغيرة

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أظهرت دراسة استطلاعية أصدرتها مبادرة بيرل ممارسات الحوكمة المؤسسية في أكثر من 1000 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة محلية وأجنبية في منطقة الخليج، واستعرضت الدراسة العقبات الرئيسية التي تواجه الشركات.

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