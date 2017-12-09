أظهرت دراسة استطلاعية أصدرتها مبادرة بيرل ممارسات الحوكمة المؤسسية في أكثر من 1000 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة محلية وأجنبية في منطقة الخليج، واستعرضت الدراسة العقبات الرئيسية التي تواجه الشركات.
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«أدنوك للتوزيع» تنجح في تسعير أكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي المالي خلال 10 سنوات
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، الشركة المتخصصة والعاملة في مجال توزيع وبيع الوقود في دولة
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السوق الروسي يتصدر الأسواق في النمو بعد تسهيل التأشيرات
سجلت ألفا لإدارة الوجهات، أكبر شركة لإدارة الوجهات في الخليج العربي،
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بوتين يعرض على السعودية شراء الغاز الروسي
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تشتري المملكة الغاز الطبيعي المسال الروسي من أجل
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الإمارات تدخل نادي الدول المصدرة للتكنولوجيا
أكّد خبراء أن الإقبال العالمي الكبير على المشاركة بهاكاثون الحكومات الافتراضي العالمي ضمن الدورة الخامسة لـ«جائزة
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«فوربس»: «دبي للتصميم» وجهة مستقبلية عالمية
قال تقرير نشرته مجلة فوربس: إن حي دبي للتصميم (d3) هو الموقع والوجهة المستقبلية لدبي والذي يجب أن يكون على قائمة سفر جميع
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«الاتحادية للضرائب» تدعو التجار للتسجيل بـ«القيمة المضافة»
أعلنت «الهيئة الاتحادية للضرائب» أمس، عن أهم المطالب من تجار التجزئة، سواء في سرعة التسجيل لضريبة القيمة المضافة أو أنواع السجلات المطلوبة منهم،
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ممارسات الحوكمة لدى الشركات المتوسطة والصغيرة
أظهرت دراسة استطلاعية أصدرتها مبادرة بيرل ممارسات الحوكمة المؤسسية في أكثر من 1000 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة محلية
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أسعار النفط ترتفع بقوة الطلب
ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من زيادة الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في أكبر دولة إفريقية مصدرة للنفط. لكن
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قطاع الطيران.. نمو في جميع الاتجاهات
سجل قطاع الطيران المدني في الدولة نمواً خلال العام الجاري سواء على صعيد إعداد الطيارين المرخصين أو شركات الطيران فيما أظهرت
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3 مليارات دولار حجم سوق السمعيات والمرئيات الاحترافي في المنطقة
يتمتع سوق السمعيات والمرئيات الاحترافي في الشرق الأوسط، بفترة مطردة من النمو الهائل. ويبلغ حجم السوق في المنطقة حالياً
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إطلاق «واتساب» مستقل للأعمال قريباً
تستعد شركة واتساب لإطلاق تطبيقها المستقل للأعمال قريباً، حيث كشفت الشركة المملوكة لشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك المزيد من التفاصيل حول حسابات الأعمال المقبلة من خلال صفحة الأسئلة الشائعة الجديدة المنشورة على موقعها الرسمي.
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إنجــازات وتطـورات مهمـة لشركة «أدنوك للتوزيع»
أسهم هذا الطرح في تحقيق عدد من الإنجازات والتطورات المهمة بالنسبة لشركة «أدنوك للتوزيع» والمجموعة الأم «أدنوك» وسوق أبوظبي للأوراق المالية: