السوق الروسي يتصدر الأسواق في النمو بعد تسهيل التأشيرات

سجلت ألفا لإدارة الوجهات، أكبر شركة لإدارة الوجهات في الخليج العربي، نمواً بنسبة 8% في 2017 مقارنة مع العام الماضي حيث ساهمت التسهيلات على التأشيرات من السوق الروسي في تعافي هذا السوق وفي تصدره باقي الأسواق من حيث النمو بحسب غسان العريضي، الرئيس التنفيذي لألفا لإدارة الوجهات.

رؤية

وحول التوجهات الجديدة التي ظهرت عام 2017 في قطاع السياحة في دبي أكد العريضي على أن هناك عدة أسواق عادت بشكل بارز وهو ما يعني أن الإمارة تسير بالطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتها السياحية 2020 التي تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح مشيرا إلى أن أسس السياحة في دبي قوية تتمثل في توفر عوامل الجذب والمرافق للترفيه والأعمال بالإضافة إلى أن دبي نجحت في تنوع الأسواق وعدم اعتمادها على سوق معين.

و قال العريضي لقد سجلنا زيادة قدرها 8% في الأعمال مقارنة بالعام الماضي والأمر نفسه بالنسبة للأرباح. لقد فزنا بحصة أكبر من السوق من المملكة المتحدة والصين ودول الكومنولث المستقلة. كذلك، أضفنا أنشطة متعددة وجولات جديدة لمنتجنا. ونحن نحاول امتلاك عدة نقاط عن طريق إضافة المزيد من مهابط الهليكوبتر في دبي.

وقال العريضي، إن قطاع السياحة يشكل حالياً أحد الروافد المهمة للدخل الوطني، وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة المقبلة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دور أحد روافد اقتصادنا الوطني، وفي ظل الإمكانات والقدرات الهائلة، التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ.

تسهيلات

وقال العريضي، إن إطلاق رؤية دبي السياحية شكل فرصة للمستثمرين، للاستفادة من التسهيلات التي وفرتها الحكومة الأمر الذي تعزز بعد نجاح دبي في الفوز بتنظيم إكسبو 2020، وما رافقه من تسابق بين المستثمرين المحليين والعالميين، للاستفادة من هذه الفرصة، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات.