أدنوك للتوزيع تنجح في تسعير أكبر طرح عام خلال 10 سنوات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ("الشركة" أو "أدنوك للتوزيع")، الشركة الرائدة في مجال توزيع وبيع الوقود في الإمارات وأكبر مُشغّل لمتاجر البيع بالتجزئة بحسب عدد المتاجر على مستوى الدولة، اليوم، عن التسعير الناجح لأسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح").



•تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم إماراتي للسهم العادي ("سعر الطرح").

•بناء على سعر الطرح، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أميركي.

•عدد أسهم الطرح هو 1.250.000.000 سهم، تمثّل 10% من رأسمال الشركة.

•عقب الطرح، ستواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية ("مجموعة أدنوك")، الشركة الأم لـ "أدنوك للتوزيع"، الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم الشركة.

•تبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 851 مليون دولار أميركي.

•بلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة حوالي 90% (60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية)، كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10%.

•من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز "ADNOCDIST".



وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا الرائدة أدنوك للتوزيع، والذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل أدنوك على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي والتي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي."



وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة توزيع الوقود الأولى في دولة الإمارات وصاحبة أكبر سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.



وأكدّ معاليه بأن نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية، وأضاف: "ستواصل أدنوك للتوزيع الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة أدنوك خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات."

حقائق هامة حول الطرح

ساهم هذا الطرح في تحقيق عدد من الإنجازات والتطورات الهامة بالنسبة للشركة والمجموعة الأم "أدنوك" وسوق أبوظبي للأوراق المالية:

•الطرح الخاص بشركة أدنوك للتوزيع هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل علامة فارقة ومهمة بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات بصفة عامة.

•استنادا إلى القيمة السوقية لـ "أدنوك للتوزيع" عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

•يُمثّل سهم "أدنوك للتوزيع" أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.

•هذا أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

•هذا هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية. وقد أدى هذا الى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.

•تجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم إماراتي للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح. ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.

•الاهتمام اللافت والإقبال الكبير من المستثمرين في دولة الإمارات مهّد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة.

•أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث رفع الطلب بشكل لافت على استصدار "رقم مستثمر" من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.

•يعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات "أدنوك"، ويُمثّل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال. سوف تحتفظ الشركة الأم "أدنوك" بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.