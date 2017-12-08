صندوق النقد: الإمارات تتصدر المنطقة رقمياً

قال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إن الإمارات تتصدر المنطقة رقمياً، وبها نحو 42% من المشاريع الناشئة، بينما تجذب دبي رجال الأعمال والاستثمارات من جميع أنحاء المنطقة.

وأفاد تقرير الصندوق في عدد ديسمبر من مجلة (المال والتنمية) أن الإمارات تستفيد جيداً من استراتيجية متماسكة تهدف إلى دعم الابتكار، وأفضل مثال على ذلك هو مسرعات المستقبل في دبي، وهو برنامج لمدة تسعة أسابيع يجمع بين شركات التقنيات الحديثة والهيئات والمنظمات الحكومية حتى يستطيع المسؤولون المساعدة في وضع اللوائح اللازمة لجلب التقنيات الجديدة إلى السوق بسرعة أكبر.

ونقل تقرير الصندوق عن خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمسرعات دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يريد أن تصبح دبي المقصد الأول لأي مبتكر في العالم.

وفي مجال جهود التنويع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن دبي استطاعت أن تتحول إلى مركز تجاري عالمي وركزت على سياسة تعزيز وتشجيع الابتكار وتبني التقنيات الجديدة بعد تضاؤل مواردها النفطية.