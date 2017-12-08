3.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.1 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 801 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 126 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و675 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 66 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.5 مليار درهم منها 118 رهن أراض بقيمة 1.3 مليار درهم و172 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 340 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 138 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس مليار درهم حيث تم تسجيل 150 مبايعة بقيمة 234 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 77 مليون درهم و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 157 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة مردف. وتصدرت سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الخيران كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 780 مليون درهم منها 35 رهن أراض بقيمة 705 ملايين درهم و 48 رهن فلل وشقق بقيمة 75 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 332 مليون درهم ورهنا في منطقة النهدة الأولى بقيمة 110 ملايين درهم.