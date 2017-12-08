دبي مركز عالمي.. وأكثر اشراقاً لشركات البناء في 2017

قالت صحف وتقارير عالمية عدة أمس إن قيادة دبي، وجهت بوصلة التطوير إلى معالم وصروح أكبر وأكثر جرأة وجسارة من أي وقت مضى، وتعتبر الإمارة من بين أغنى المدن وأكثرها دخلاً في العالم. وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» في تقرير لها: إن ثروة دبي النفطية لا تشكل سوى 2% من دخلها.

فيما تشكل المشاريع التجارية سريعة التطوير، والعقارات والحركة الجوية والسياحة والمناطق الحرة، ووسائل الإعلام والموانئ والشحن العابر والتعليم والخدمات المالية والتكنولوجيا الفائقة والبحث العلمي المصدر الأكبر للدخل.

وقد تمخض عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان والثروة، فقبل خمسين عاما، كان عددهم لا يتجاوز 60000 نسمة، أما الآن فهو يناهز3 ملايين نسمة، بزيادة قدرها 50 ضعفا، وربما يكون أكبر نمو ديموغرافي على كوكب الأرض. وفي الوقت نفسه، بلغ نصيب الفرد من الدخل 000 29 دولار.

وهذا ما يطلق عليه الناس معجزة دبي. أما المحلل «مهران كامرافا» فيدعو دبي «مدينة عالمية ناشئة»، فيما اعتبرتها الصحيفة «مركزا عالميا» يضاهي هونغ كونغ وسنغافورة.

وقالت مجلة ميد في تقرير لها أمس: إن دبي كانت النقطة الأكثر إشراقاً لشركات البناء في عام 2017، إذ حافظت قيمة العقود المرساة على ثباتها. ففي عام 2014، تمت ترسية عقود بناء في الإمارة بقيمة نحو 19 مليار دولار. وفي عام 2015، انخفض المجموع إلى 17 مليار دولار، قبل أن ينتعش مجدداً في 2016 إلى 19 مليار دولار، واستمر هذا النمو في 2017، وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام، بلغت قيمة العقود المرساة أكثر من 20 مليار دولار، أي أكثر من مجموع 2016 بأكمله.

وأضافت المجلة الاقتصادية إن من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى أداء دبي الجيد كان معرض إكسبو 2020. فخلال 2017، تم طرح عقود بقيمة تناهز 10.8 مليارات درهم (2.94 مليار دولار) لأعمال بناء مرتبطة مباشرة بمعرض إكسبو. كان أكبرها من نصيب شركة الفطيم كاريليون، التي فازت بعقد قيمته 599 مليون دولار لبناء المقر الرئيسي في موقع المعرض.

وأكدت المجلة أن المطورين في دبي ماضون قدما في مشاريع أخرى. ومن أبرزها تطوير مشروع دبي كريك هاربور، الذي تتولى تطويره شركة إعمار العقارية ودبي القابضة. وفي العام المقبل، تعتزم إعمار منح عقود لأطول هيكل من صنع الإنسان في العالم وأكبر مركز تجاري في العالم في المشروع التطويري، الذي يجري بناؤه في منطقة رأس الخور بدبي على ضفاف الخور.