«ريثيون» تؤسس شركة تابعة في الإمارات

أعلنت شركة «ريثيون»، تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بالكامل تحت اسم «ريثيون الإمارات» في أبوظبي. وتتزامن هذه الخطوة مع الذكرى السنوية الثلاثين لشراكة «ريثيون» مع الإمارت. ويدعم تأسيس الشركة الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عبر إنشاء شركة متخصصة في مجالات الدفاع تعزز التحول الرقمي السيبراني الآمن وتسهم في التنويع الاقتصادي للإمارات وفي تطوير قوة عاملة على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.

وقال توماس كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون»: يعد تأسيس «ريثيون الإمارات» خطوة راسخة نحو الأمام ضمن إطار تحالفنا طويل الأمد مع الإمارات. ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والصناعية والأكاديمية، تلتزم «ريثيون» بمساعدة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية عبر توفير حلول مبتكرة وموثوقة تدعم متطلباتها الدفاعية والأمنية.

وستتولى الشركة الجديدة الإشراف على عمليات «ريثيون» في الإمارات بهدف تعزيز الإمكانات والموارد في مجالات الأمن السيبراني، والمستجيبات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «ريثيون الإمارات» جون براونايس: «نركز على توسيع قدرات (ريثيون) وشركائها في دولة الإمارات عبر توظيف وتطوير المواهب المحلية، وبناء قاعدة توريد قوية، وتطوير حلول تكنولوجية جديدة. وتأسست شركة «ريثيون الإمارات» في جزيرة الماريه، ويتم التخطيط حالياً لتأسيس فروع تشغيلية لها في مناطق أخرى بأبوظبي.