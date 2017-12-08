إنجاز على مستوى السلامة بمصفاة الطويلة للألومينا

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز مسعود حسين، سفير كندا في الإمارات، وذلك للاحتفال بإنجاز جديد في معايير السلامة حققته شركة كندية متعاقدة تعمل في بناء مصفاة الطويلة للألومينا.

وحققت شركة هاتش، وهي شركة هندسية عالمية مقرها في أونتاريو في كندا، 2.6 مليون ساعة عمل دون وقوع أي حادث تعطل خلال اختبارها لقسم الطاقة والبخار الذي أنشأته في المشروع. ويعادل ذلك عمل شخص واحد لأكثر من 1000 عام دون وقوع حادث تعطيل واحد.

ويعمل فريق من شركة هاتش مؤلف من أكثر من 1600 شخص على إنشاء جزء من مشروع المصفاة، ويشمل ذلك تركيب عنفة غازية جديدة ومولدي بخار لاسترداد الحرارة في محطة الطويلة لتوليد الكهرباء وتوصيلهما إلى مصفاة الألومينا الجديدة.

صعوبات هندسية

وخلافاً لمعظم أعمال إنشاء مصفاة الطويلة للألومينا، التي تجري في موقع قريب، فإن معظم أعمال شركة هاتش تتم ضمن منطقة العمل الحالية للمصفاة ما يزيد من مستوى الصعوبات الهندسية أمامها.

جولة

وقدم مسؤولون من إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم للسفير حسين خلال جولته في المصفاة لمحة عن علاقة الشركة طويلة الأمد بالشركات الكندية. حيث حصلت الشركات الكندية على عقود تزيد قيمتها على 940 مليون دولار من الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة المناقصات التي طرحتها الشركة خلال العقد الماضي.

وتمثل وكالة تنمية الصادرات في كندا، وهي وكالة منح التمويل الخارجي في البلاد، إحدى أكبر ممولي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وقال السفير حسين: تمكنت الشركات الكندية من تسجيل تاريخ حافل بالنجاح في التقدم لمناقصات العقود الكبرى التي تطرحها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويسرني تهنئة شركة هاتش على أدائها المشرف في عمليات إنشاء مصفاة الألومينا الجديدة التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تعد أحد رواد الصناعة الوطنية في الإمارات.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: أتاحت القدرة التنافسية العالية للشركات الكندية أن تصبح من أهم شركائنا. ونحن في الشركة نضع السلامة دائماً على رأس أولوياتنا، ولهذا نشكر هاتش على أدائها المميز في إيصال مشروع مليء بالتحديات إلى أعلى معايير السلامة.

وتعد مصفاة الطويلة للألومينا حالياً احد أكبر مواقع إنشاء المصانع في الإمارات، وتقع بجوار مصفاة الألمنيوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة، وهي أول مصفاة للألومينا في الإمارات والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.