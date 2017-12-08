«دبي للاستثمار» تستضيف 100 خبير بمنتدى اتحاد الزجاج

استضافت دبي للاستثمار، أكثر من 100 مسؤول وخبير في المؤتمر الدولي للزجاج المعماري، الذي عقد أمس، تحت رعاية اتحاد الزجاج في دبي، وذلك من خلال شركتها التابعة الإمارات للزجاج، التي تعدّ واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في معالجة الزجاج المعماري المسطح على مستوى المنطقة.

وركز المؤتمر الذي أقيم بمقر دبي للاستثمار في مجمع دبي للاستثمار، على الجوانب المختلفة من قطاع الزجاج المعماري، حيث تم خلاله تقديم العروض التوضيحية من قبل الخبراء في شركات الزجاج العالمية الرائدة، والصناعات ذات الصلة بهذا المجال.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: المنتدى منصة مميزة للتركيز على أحدث التطورات والابتكارات التقنية في هذا القطاع، لأنه يوفر فرصة فريدة لنا في الإمارات لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال الزجاج الأمني، والمعرفة التقنية مع خبراء الصناعة. ويحظى اتحاد الزجاج، باعتراف من جانب الحكومات والمنظمات الدولية على المستوى العالمي، حيث يلعب دوراً حاسماً في وضع المعايير، مثل نظم ومنتجات البناء، ومعايير اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.