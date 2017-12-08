دبي للخدمات المالية تبرم اتفاقيات مع الهيئات التنظيمية بهونغ كونغ

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، اتفاقيتي تعاون ثنائية مع الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ من أجل توطيد أواصر التعاون في مجال ابتكار التكنولوجيا المالية (فينتك). وتعزز الاتفاقيتان العلاقات المتينة القائمة بين الهيئتين كما تدعو إلى توثيق سبل التعاون في تنظيم قطاع الخدمات المالية والأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكدت الاتفاقيتان مع هيئة التأمين والسلطة النقدية لهونغ كونغ الالتزام بتبادل المعلومات حول الابتكار في الأعمال، كما تشمل الاتفاقية مع السلطة النقدية التعاون المشترك على مشاريع الابتكار.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: تؤكد الاتفاقيات التي أبرمناها مع السلطات في هونغ كونغ التزامنا بالمحافظة على علاقات وطيدة مع الهيئات التنظيمية للخدمات المالية في هونغ كونغ. وتشكل الاتفاقيات الخطوة التالية حول تنظيم الخدمات المالية التقليدية. كانت سلطة دبي للخدمات المالية وقعت اتفاقية مع هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة في أغسطس الماضي، وبهذا فإن السلطة تكون قد وقعت اتفاقيات مع نظرائها الثلاث في هونغ كونغ.