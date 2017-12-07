2.7 مليار درهم تحويلات الإمارات من الرسوم الجمركية إلى دول مجلس «التعاون»

فازت الهيئة الاتحادية للجمارك بجائزة أفكار الإمارات 2017، والتي نظمتها مجموعة دبي للجودة أخيراً، وذلك في فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية عن فكرة «التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية».

تسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم أخيراً في دبي فريق الهيئة برئاسة محمد بوعصيبة مدير عام الهيئة، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذ لقطاع الشؤون الجمركية، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، ولطيفة عبدالله رئيس قسم التحويل المالي المباشر، وطماعة الكتبي، تنفيذي تميز مؤسسي بقسم التميز المؤسسي والمستقبل.

وقال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة، إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يعكس المساهمات الإيجابية للدولة بمنظومة العمل الجمركي الخليجي، ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي اقتصادياً وتجارياً وأمنياً.

وأشار إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، لدول التعاون على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية الإماراتية بلغ 2.7 مليار درهم في ظل تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين «نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2017» من تطبيق النظام كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الرسوم الجمركية المحولة خلال العامين باعتبارها الشريك التجاري الأول للدولة بين دول التعاون، وبلغت حصة السعودية 1.3 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي.

وقال محمد بوعصيبة إن تطبيق نظام التحويل الآلي ساهم في زيادة معدلات تحويل الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون مقارنة بآلية المقاصة اليدوية ، مشيراً إلى أن نسبة التحويلات المالية من الرسوم إلى دول التعاون وفقاً لآلية المقاصة اليدوية بلغت 57% من إجمالي المطالبات المالية للدول الأعضاء في 2015 العام السابق لتطبيق النظام، في حين ارتفعت النسبة إلى 99.7% من إجمال المطالبات المعتمدة في العام الأول (2016) من تطبيق النظام.

وأوضح أحمد عبدالله بن لاحج أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بتنفيذ 390.7 ألف معاملة لتحويل الرسوم الجمركية إلى دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين من عمر النظام، وبلغت حصة السعودية من تلك المعاملات نسبة 37% (144.6 معاملة).

مسابقة

من ناحية أخرى، كرمت مجموعة دبي للجودة 14 فائزاً في المسابقة العالمية للمنتدى التاسع للتحسين المستمر والابتكار لعام 2017، ونظمتها المجموعة الفرعية للتحسين المستمر بمجموعة دبي للجودة، وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 200 شخص ومشاركة أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة، وافتتح المنتدى محمد المطوع الأمين العام لمجموعة دبي للجودة، وحسن عمر عضو مجلس إدارة المجموعة .

الفائزون

وفاز بالمركز الأول في فئة كايزن جون كرين (فنلندا) عن مشروع «كايزن- تغيير التخطيط» والثاني هيئة الطرق والمواصلات عن مشروع «توزيع السائقين على الفاحصين. وتصدرت فئة الابتكار الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع» تطوير نظام مزج فحم الكوك«والثاني دوكاب عن مشروع»نقل المعادن المنصهرة«، وفي فئة سيكس سيجما تصدرت الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع» فشل نظام التنصت«وفئة أفضل ممارسة إدارية المركز الأول لهيئة الطرق والمواصلات عن مشروع»نظام فحص المركبات المركزية«، وفي»فئة السعادة«الأول هيئة واحة دبي للسيليكون عن مشروع»نظام السعادة البيئي».