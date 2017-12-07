ربع مسافري الناقلات العربية لـ«الإمارات»

قد لا يدرك البعض التأثير الذي أحدثته «طيران الإمارات» على صناعة النقل الجوي العربية ولكن عند النظر في الأرقام التي حققتها الناقلة خلال السنة المالية الماضية يرى حجم التحول في صناعة السياحة والسفر التي قادته الناقلة على الصعيد العربي والعالمي والذي لعب دوراً كبيراً في تنشيط اقتصادات الدول التي تسير إليها رحلات مباشرة.

وتشير البيانات إلى أن طيران الإمارات نقلت 56 مليون مسافر خلال السنة المالية الماضية وهو ما يعادل 25.8% أي أكثر من ربع إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران العربية مجتمعة والذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى نحو 217 مليون مسافر.

وعلى الرغم من الأحداث الإقليمية والعالمية إلا أن الناقلة الوطنية نجحت في تسيد الأجواء العربية حيث واصلت «طيران الإمارات» تعزيز تنافسيتها من خلال تكييف أعمالها وسط مناخات متقلبة وضغوط المنافسة.