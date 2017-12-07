«جزيرة المرجان» تحتفل بالعام الجديد بعروض الألعاب النارية

قال المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب لـ «جزيرة المرجان»: تحظى احتفالاتنا بالعام الجديد باهتمام سكان رأس الخيمة خصوصاً والإمارات عموماً وزوارها على حد سواء، ونتطلع من خلال عروض هذه السنة إلى تخطي حدود المألوف وتقديم تجربة جديدة تفوق كل التوقعات في حدث نثق بأنه سيستقطب متابعة كبيرة على المستوى العالمي.

ومع بدء عروض الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد، ستتألق سماء «جزيرة المرجان» بمظلة من تشكيلات الألعاب النارية المتنوعة، وتولت شركة «غروتشي للألعاب النارية» تصميم الألعاب النارية، وستقوم بنقل العرض خلال الحفل المقرر بثه على الهواء مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن فندق ريكسوس باب البحر عن ترحيبه بالضيوف والنزلاء والسياح للاحتفال برأس السنة الميلادية في الفندق المطل على «جزيرة المرجان»، حيث سيتسنى للجميع مشاهدة عروض الألعاب النارية.

وبإمكان الضيوف والزوار الاستمتاع بتجربة استثنائية في غرف وأجنحة الفندق والذي يتميز بتطبيقه لنظام الخدمة الشاملة المستوحاة من الثقافة التركية الأصيلة وتقديمه لأعلى معايير الخدمة الفاخرة.

ويوفر الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم المختلفة .