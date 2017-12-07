«فلاي دبي» تضيف كراكوف وكاتانيا إلى شبكة وجهاتها الأوروبية

أعلنت فلاي دبي أمس عزمها افتتاح وجهتين جديدتين في القارة الأوروبية اعتباراً من العام المقبل وهما كراكوف البولندية وكاتانيا الإيطالية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هاتين المدينتين برحلات مباشرة، وهما أولى محطات فلاي دبي ببولندا وإيطاليا.

وستشغل الناقلة على هاتين الوجهتين طائرة بوينغ 737 ماكس الجديدة لترتفع وجهات فلاي دبي إلى أكثر من 100 محطة في 47 بلداً حول العالم.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: إطلاق الخدمات الجديدة إلى كراكوف وكاتانيا يؤكد التزام فلاي دبي بفتح المزيد من الوجهات الجديدة انطلاقاً من مركزنا التشغيلي في دبي وهو يأتي ضمن سعينا لتوسيع شبكتنا وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين.

وستبدأ الرحلات إلى كراكوف اعتباراً من 8 أبريل 2018 ما يعزز حضور الناقلة في شرق ووسط أوروبا حيث تضم شبكة وجهاتها اليوم بلغراد وبراتسلافا وبوخارست وبراغ وسكوبي وسراييفو وصوفيا لترتفع وجهات الناقلة في أوروبا إلى 24 محطة. وتشتهر كراكوف بمعالم عدة من أهمها المدينة القديمة إضافة إلى متنزه بلانتي الأكبر بالمدينة.

ويأتي إطلاق رحلات إلى مدينة كاتانيا الإيطالية ضمن خطة الشركة في تنويع وجهاتها حيث ستبدأ رحلاتها إلى هذه المدينة اعتباراً من 13 يونيو 2018 وهي أولى وجهات الناقلة إلى جنوب القارة الأوروبية. وتقع كاتانيا في جزيرة صقلية إحدى الوجهات السياحية المشهورة في إيطاليا. وتوفر الرحلات للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون فرصة استكشاف المواقع التاريخية في المدينة وخاصة جبل ايتنا الجبل البركاني الشهير في المدينة.