افتتاح منتجع بولغري في جزيرة «جميرا باي»

افتُتح أمس منتجع بولغري في دبي على جزيرة «جميرا باي»، ضمن مشروع «بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي» الذي تطوره مراس.

وقال عبد الله الحباي، رئيس مجموعة مِراس: «كلنا ثقة بأن هذا المشروع سيشكّل مساهمة لافتة وإضافة جديدة تغني المشهد السياحي وقطاع الضيافة، بما يتماشى مع رؤية دبي السياحية 2020، ويعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».

ويقع المشروع في جزيرة جميرا باي من مِراس التي تقع على بعد 300 متر قبالة ساحل منطقة جميرا 2، وصممت «أنطونيو شيتيريو باتريسيا فييل وشركاؤهم» المشروع، وهو يشكّل جزءاً من مشروع «بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي» الذي طورته مِراس، ويعد منتجعاً حضرياً مميزاً وفريداً، فقد شُيد على جزيرة ساحرة مصممة بشكل فرس البحر.