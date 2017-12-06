قالت مصادر مطلعة لـــ "البيان الاقتصادي" إنه جرى تعديل النطاق السعري لاكتتاب "أدنوك للتوزيع" إلى ما بين 2.35 -2.65 درهم مقابل 2.35-2.95 درهم المحددة في وقت سابق.

وانطلق الاكتتاب على طرح "أدنوك للتوزيع" اعتباراً من 26 نوفمبر، وسينتهي اليوم الاكتتاب في الشريحة المخصصة للأفراد وغدا في الشريحة المخصصة للمؤسسات، ومن المقرر أن تدرس الأسهم في سوق أبوظبي اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إنها ستبيع ما لا يقل عن 10 بالمائة (1.25 مليار سهم) وما لا يزيد عن 20 بالمائة (2.5 مليار سهم) من وحدة توزيع الوقود التابعة لها "أدنوك للتوزيع" من خلال طرح عام أولى يتوقع أن يكون الأكبر في السوق الإماراتية على مدي السنوات الأخيرة.

و"أدنوك للتوزيع" هي شركة مملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتعمل في مجال توزيع الوقود في الدولة وتبلغ حصتها السوقية حوالي 67% من إجمالي عدد محطات الخدمة، وتتوزع محطاتها التي تضم 360 محطة خدمة على كل من أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وهي الموزع الحصري في إماراتي أبوظبي والشارقة.