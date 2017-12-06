80.8 مليار درهم زيادة في الأرصدة المصرفية وودائع «المركزي» في الخارج

نمت الأرصدة المصرفية وودائع مصرف الإمارات المركزي لدى البنوك بالخارج بنسبة 54.7% وبمقدار 80.8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لإحصاءات «المصرف» التي أظهرت ارتفاعها إلى 228.7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ147.8 مليار درهم في ديسمبر من العام 2016.

وكشف الرصد البياني لحركة الأرصدة المصرفية وودائع المصرف المركزي لدى البنوك في الخارج عن النمو الكبير والمتواصل الذي حققته منذ شهر يناير الماضي الأمر الذي يعكس متانة الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام.

ارتفاع

كان شهر مايو قد شهد أكبر نسبة نمو للأرصدة المصرفية وودائع المركزي في الخارج والتي ارتفعت بقدار 45.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 26.6% تقريباً بالغة مستوى 215.7 مليار درهم مقارنة بـ170.4 مليار درهم في شهر أبريل السابق عليه.

وارتفع رصيد هذا البند في شهر مارس من العام الجاري إلى 178.88 مليار درهم بزيادة قدرها 29.9 مليار درهم وبنمو نسبته 20% مقارنة بـ149 مليار درهم في فبراير من ذات العام، فيما ارتفع بمقدار 19.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.

مستويات

وتواصل الارتفاع بعد ذلك إلى 227.7 مليار درهم في يونيو ثم إلى 230.1 مليار درهم في شهر يوليو ونحو 238 مليار درهم في أغسطس الماضي قبل أن يقفز إلى أعلى مستوياته في سبتمبر بالغاً 241.5 مليار درهم ثم العودة مرة أخرى في أكتوبر إلى 228.7 مليار درهم.