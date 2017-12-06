إماراتيات يتنافسن على لقب سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي

أطلقت شركة إرنست ويونغ "EY" مسابقة سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي في الإمارات. وتركز المسابقة على تشجيع المزيد من النساء الإماراتيات على العمل في مجال خدمات الصفقات والتمويل المؤسسي في القطاع الخاص. وتستهدف هذه المسابقة طالبات الجامعات، حيث تتيح لهن الفرصة لتحدي طرق التفكير التقليدية والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال.

وتشمل قائمة الجامعات المشاركة في المسابقة كلًا من جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة باريس- السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.

وفي تعليق لها، قالت مايا وايتلي، المدير الشريك في قسم خدمات استشارات الصفقات، وراعية المسابقة: «تنظم EY هذه المسابقة بهدف مكافأة وتشجيع الجيل المقبل من النساء المتخصصات في مجال الصفقات، واستعراض مدى تنوع المواهب النسائية هنا في دولة الإمارات. وتعكس المسابقة التزامنا الراسخ بتقديم منبر يسمح للشابات الإماراتيات بتوسيع مداركهن في مجال التمويل الإسلامي، وفهم الفرص المتاحة في مجال خدمات استشارات الصفقات».

وبعد تقديم دراسة حالة فردية والمشاركة في نشاط جماعي، ستتنافس المجموعة التي تصل للتصفيات النهائية على المستوى الوطني في شهر يناير. وبعد ذلك سوف تشارك المتسابقة الفائزة في مسابقة على المستوى العالمي إلى جانب فائزات أخريات من أستراليا، وألمانيا، والنرويج، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتتخصص شركة إرنست ويونغ "EY" العالمية في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. وتساعد الخدمات التي تقدمها لعملائها في شتى المجالات على زيادة الثقة في أسواق المال والمساهمة في بناء الاقتصادات حول العالم.

وكانت شركة إرنست ويونغ «EY» الأردن قد استضافت خلال العام الجاري إفطار عمل بعنوان «أنا المستقبل» في العاصمة الأردنية عمان. وهدفت الفعالية إلى تشجيع الموظفات الحاضرات للسعي وراء تطوير حياتهنّ المهنية، والتطلع نحو تحقيق النجاح، ودعم ثقتهنّ بأنفسهنّ وبقدرتهنّ على إحداث التغيير نحو الأفضل. وترأست الفعالية السيّدة مجد شويكة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام في الأردن ؛ حيث شاركت كمتحدثة رئيسية، إلى جانب كل من ماجدة اللبدي، نائب رئيس الموارد البشرية في «مجموعة شركات أدوية الحكمة»، وسمر عبيد، الشريكة في «EY» الأردن. وخلال الفعالية، تحدثت الشويكة عن مسيرتها ومنظورها للمرأة في قطاع الأعمال، كما قدمت للنساء الحاضرات مجموعة من النصائح، مستعرضةً رؤاها المستلهمة من مسيرتها المهنية الطويلة والحافلة بالإنجازات البارزة. جاء ذلك فيما سلّطت كل من عبيد واللبدي الضوء على البرامج المختلفة التي أطلقتها «EY» الأردن، و«شركة أدوية الحكمة» بهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها ومساهماتها.