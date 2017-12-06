اتفاق تعاون لإطلاق منتجع أنانتارا الشارقة 2020

وقّعت مجموعة بسمة وأَرادَ اتفاق تعاون مع فنادق ماينور، مجموعة الضيافة الفاخرة، بهدف إطلاق منتجع أنانتارا الشارقة الذي يُتوقع أن يفتح أبوابه في منتصف عام 2020. وسيتخذ المنتجع المكوّن من 233 غرفة موقعه على الوجهة الشاطئية في الشارقة.

وسيقدم «أنانتارا» مجموعة خيارات إقامة، إلى جانب عدد من المطاعم وصالة حفلات قادرة على استيعاب ضيوف يصل عددهم إلى 540.

في هذا الإطار، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة ورئيس إدارة «أَرادَ»: «تعتبر»أنانتارا «واحدة من أرقى العلامات التجارية للفنادق الفاخرة في العالم، وتضيف وجهة إضافية تغني قطاع الضيافة والسياحة في الشارقة. ونحن نتطلع إلى إطلاق المنتجع في عام 2020، ونلتزم بتوفير وجهات جديدة استثنائية تقدم قيمة مضافة لسكان الشارقة وكذلك لزوار الإمارة التي تستمر بالنمو بشكل متسارع».

من جهته، قال ويليام إي. هينيكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ماينور» الدولية: تسعدنا الشراكة مع «بسمة» و«أَرادَ» بهدف المجيء بعلامة أنانتارا التجارية الفاخرة إلى الشارقة. ففئة الفنادق والمنتجعات الفاخرة زاخرة بالفرص في هذه الوجهة سريعة النموّ ونحن على ثقة بأنّ أنانتارا ستلقى ترحيباً في هذا السوق«.