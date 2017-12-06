300 مشارك في معرضين دوليين للزهور والخضار

بمشاركة 300 عارض في معرضين للزهور والخضار، افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، وتوماس كوفن، عمدة مدينة إيسن، أمس «المعرض الدولي للزهور والنباتات 2017»، الحدث التجاري الرائد في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، في «مركز دبي التجاري العالمي».

ويتزامن الحدث مع «المعرض الدولي للخضار والفواكه 2017»، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، ليوفر منصة إقليمية رائدة لاستعراض محفظة واسعة من المنتجات الطازجة.

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ويشارك 300 عارض في المعرضين الى جانب قيام 37 دولة مشاركِة و15 أجنحة وطنية رسمية باستعراض أحدث الابتكارات والخدمات والتكنولوجيات المتقدمة.

ويأتي الطلب المتزايد على تخضير المدن عبر تطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية في مقدمة العوامل الدافعة لمسيرة نمو قطاع البستنة في المنطقة، والذي بات محط اهتمام الرواد الدوليين في زراعة الأزهار والبستنة وتخطيط المناظر الطبيعية الحضرية والتصاميم المعمارية ومزودي الخدمات ذات الصلة.

ويستقطب «معرض الزهور»، الذي يفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار التجاريين، أكثر من 100 عارض و20 دولة مشاركِة، ويستضيف 7 أجنحة وطنية رسمية لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة في عالم الزهور والنباتات، إلى جانب استعراض أبرز المنتجات والخدمات عالية المستوى من نخبة الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

منتجات

وكانت المنتجات الطازجة عالية الجودة من بين أبرز ما تم التركيز عليه خلال معرض الخضار والفواكه، الذي استضاف للمرة الأولى «منتدى فروت نت الشرق الأوسط» في 4 ديسمبر الجاري وقبل يوم واحد من افتتاح المعرض. وتم تنظيم هذا الملتقى الجديد من قبل مجلة «يوروفروت»، العضو في شركة الطباعة والنشر «فروت نت ميديا انترناشيونال»، حيث جمع المنتدى نخبة من أبرز اللاعبين الإقليميين وناقش بعضاً من القضايا التي تؤثر على تجارة الفواكه الطازجة في الشرق الأوسط.

ويشتمل «معرض الزهور» على أجنحة وطنية رسمية للصين ومصر وألمانيا وهولندا وسريلانكا وتايلاند وأذربيجان التي تشارك للمرة الأولى، فيما تشارك فيه كبرى الشركات من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار من فرنسا وإيرلندا وكينيا وكوريا وتركيا.