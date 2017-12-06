اتفاق بين «أكور» و«نخيل» لإدارة «رافلز» في «نخلة جميرا»

وقعت «أكور للفنادق»، المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة العالمية، أمس، اتفاقاً مع شركة نخيل، التي تعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في العالم، ومقرها في دبي، وذلك لتعزيز العلامة التجارية لمنتجع ومساكن «رافلز» التابعة لـمجموعة أكور للفنادق حيث يتضمن الاتفاق إدارة منتجع ومساكن رافلز في «نخلة جميرا» الشهيرة عالمياً.

وقام بالتوقيع على الاتفاق كل من رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكور للفنادق» سيباستيان بازان، وذلك ضمن حفل خاص أقيم على هامش فعاليات معرض سوق السفر الفاخر (ILTM) في مدينة كان الفرنسية.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم افتتاح «بالم 360»، وهو عبارة عن برجين يحملان العلامة التجارية لكل من فندق «رافلز ذا بالم دبي» و«رافلز ريزيدنسز بالم 360».

ومن المقرر افتتاح «بالم 360» في عام 2021، وسيمثل أول منتجع لمجموعة «رافلز» الذي يطل على شواطئ مدينة دبي. وعلى ارتفاع 260 متراً تقريباً، سيتمكن النزلاء من الاستمتاع بالمناظر الخلابة لـ«نخلة جميرا»، إضافة إلى الاستمتاع بالإطلالات التي يوفرها ساحل الخليج وأفق مدينة دبي، وبذلك يكون «بالم 360» أطول مبنى يتم تشييده في «نخلة جميرا». ويمكن للضيوف التمتع بهذه الإطلالات من بركة السباحة التي تبلغ مساحتها 155 متراً والتي تقع على ارتفاع 170 متراً فوق سطح البحر، مما يتيح للنزلاء الاستمتاع بالمناظر المذهلة من كل زاوية.

ويضم البرج المخصص للمنتجع 125 جناحاً وغرفة فندقية، في حين أن الـ359 شقة فندقية التي يضمها البرج السكني ـ من ضمنها 16 شقة بطابقين (بنتهاوس). وتعكس رفاهية الأجنحة والغرف الفندقية مستوى الخدمات الاستثنائية التي تقدمها «رافلز».

وقال لوتاه: «نحن ملتزمون تماماً بتحقيق رؤية حكومة دبي من خلال تقديم مشاريع فريدة ومميزة تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للمعيشة، والترفيه والسياحة».

وأضاف: «لقد حققت نخلة جميرا نمواً جعلها إحدى أبرز وجهات السفر ذات الطراز العالمي، وسيقوم مشروع بالم 360 بتعزيز سمعة نخلة جميرا التي تستقطب الملايين من الزوار في كل عام. نحن سعداء بالشراكة مع أكور للفنادق حيث سيسهم إطلاق مشروع بالم 360 بفتح آفاق جديدة من التميّز لمحفظتنا من مشاريع الضيافة وتعزيز مكانتنا كوجهة مفضلة للمسافرين المميزين من جميع أنحاء العالم».

بدوره قال بازان: «إن الإعلان عن تعاوننا مع نخيل يعد علامة فارقة في خطتنا المرتقبة لتوسيع رقعة تواجد واحدة من أكثر العلامات التجارية الفاخرة، فضلاً عن إضفاء زخم إيجابي على العلاقة التي تجمعنا بشركة نخيل. إن تطوير منتجع ومساكن رافلز وبالم 360 في نخلة جميرا بدبي سيسهم بترسيخ حضورنا القوي في أحد أبرز المعالم السياحية في العالم، كما أنه دليل واضح على التزامنا بتطوير مفاهيم الضيافة الأكثر تميزاً».

وأضاف: «إننا واثقون من أن منتجع ومساكن رافلز في نخلة جميرا بدبي سيشكل إضافة مميزة إلى محفظة المشاريع التي تحمل علامة رافلز ومعلماً هاماً على خارطة السياحة العالمية».

ويقع «منتجع ومساكن رافلز» على ممشى «ذا بورد ووك» والذي يبلغ طوله 11 كم ضمن هلال «نخلة جميرا» بدبي، على مقربة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية مثل:«ذا بالم بروميناد» و«ذا بوينت» و«نخيل مول»، وسيوفر هذا المشروع الفاخر لنزلائه الخدمة الراقية والمتميزة المعهودة من الفنادق التي تحمل علامة «رافلز»، مع إتاحة وصول سهل ومباشر إلى الشاطئ الخاص بالمشروع والنادي الشاطئي.

ووفقاً للاتفاق، ينضم «بالم 360» إلى 16 فندقاً آخر، في إطار خطط «نخيل» للتوسع في مجال الضيافة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تهدف إلى تقديم ما يقارب الـ 6000 غرفة وشقة فندقية في جميع أنحاء دبي. وقد تم افتتاح أول فندقين في «سوق التنين» (دراغون مارت) و«ابن بطوطة مول» العام الماضي، في حين أن الفنادق الأخرى هي تحت الإنشاء أو التطوير.