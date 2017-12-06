100 شركة في معرض إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا

افتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، معرض إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته السابعة والذي يعد أبرز الفعاليات المختصة بتقنيات الصوتيات والمرئيات في المنطقة، والمُقام تحت شعار «تعرّف على مستقبل الاتصالات الشبكية»، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر أعماله حتى الغد.

ويضم المعرض في نسخته الحالية أكثر من 100 شركة متخصصة في التقنيات الصوتية والمرئية من 20 دولة، ويتضمن الحدث العديد من الفعاليات مثل الندوات والجلسات الحوارية.

وقامت منى المرّي، بجولة في المعرض تعرفت خلالها على أبرز المعروضات معربة عن تقديرها لما يقدمه المعرض من منتجات تمثل جزءاً مهماً من ثورة التطور التكنولوجي الذي يشهدها العالم حالياً، وتواكب نهج دولة الإمارات في التحوّل نحو النموذج الذكي بما يتطلبه ذلك من تقنيات عالية الكفاءة والاعتمادية، في حين تعدّ تكنولوجيا الصوتيات والمرئيات ذات أهمية خاصة لدبي ودولة الإمارات التي تحفل أجندتها السنوية بمئات الفعاليات لتمثل بذلك سوقاً مهمة لتلك المنتجات علاوة على كون دبي تمثل بوابة عبور محورية أمام كبرى الشركات العالمية لأسواق المنطقة ونطاقها الجغرافي الواسع الذي يقدر تعداد سكانه بحوالي ملياري نسمة.

وقالت: تحظى دبي بمكانة ريادية كواحدة من أهم مراكز تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض العالمية المتخصصة في مختلف المجالات، ويعد اختيار دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 كأول مدينة يُعقد فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، خير دليل على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في هذا المجال. لا شك في أن قطاع تقنيات الصوتيات والمرئيات من أكثر القطاعات التي تحظى بطلب متزايد في الإمارات تزامنا مع نمو عدد الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة عاما بعد عام.

سوق متنامية

ومن المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في دول التعاون بنسبة 25% مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتسارعة ليصل بحلول 2021 إلى 313 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير لشركة «البن كابيتال»، وهو ما يدفع مراكز التسوق إلى الاستثمار في تقنية الصوتيات والمرئيات لتعزيز تجربة التسوق لدى العملاء.

وقال الدكتور دولي داو، مدير جمعية المصممين الداخليين المحترفين في الإمارات: يعتبر التصميم الداخلي أداة مهمة يمكن من خلالها تغيير هوية المكان داخل المدن الذكية التي تسعى دول الخليج العربي إلى تطويرها، وخلق تجربة تسوق مميزة وذلك عبر تبني ديكورات داخلية الذكية، لافتاً إلى ضرورة إشراك خبراء الصوتيات والمرئيات من قبل مطوري المشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عملية التصميم وذلك بهدف العمل على تعزيز تجربة العملاء واستكشاف نواح جديدة لتطوير التصميمات الداخلية.

وكشف تقرير أعدته جمعية صناعة التقنيات السمعية والبصرية المتخصصة «أفيكسا»، الجهة المشاركة في تنظيم إنفوكم الشرق الأوسط 2017، أن الإنفاق على حلول الصوتيات والمرئيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سينمو إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2022.

ثورة رقمية

تشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن ثورة رقمية، مدفوعة بالمشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها، فضلاً عن النمو المتسارع في قطاعات الضيافة، والتجزئة، والنقل، والترفيه، إذ وصل سوق الصوتيات والمرئيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 4.63 مليارات دولار في عام 2016، بينما من المتوقع أن يصل حجم السوق في الإمارات وحدها إلى 707 ملايين دولار في العام 2018، مقابل 656.2 مليون دولار في 2016.