600 مليون دولار أرباح ناقلات الشرق الأوسط المتوقعة 2018

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) ارتفاع صافي أرباح شركات الطيران في العالم إلى 38.4 مليار دولار في 2018 مقارنة مع 34.5 ملياراً في 2017.

وذكر أن ناقلات الشرق الأوسط ستشهد تحسناً في صافي الأرباح لتصل إلى 600 مليون دولار في 2018 مقارنة بـنحو 300 مليون دولار في 2017، وسط توقعات بنمو الطلب 7% على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي في المنطقة والتي تتمثل في الظروف الإقليمية وازدحام الأجواء وتأثير القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة.

وذكر تقرير صادر عن الاتحاد أن حجم الإيرادات المتوقع للقطاع العام المقبل يصل إلى 824 مليار دولار مقابل 754 ملياراً بنهاية العام الحالي بنمو 9.4%، وزيادة عدد المسافرين إلى 4.3 مليارات راكب مقابل 4.1 مليارات العام الحالي بنمو 6%. وأوضح التقرير أن ارتفاع معدل الطلب والقدرة والكفاءة تساعد الشركات على تحسين صافي الربحية في 2018 على الرغم من ارتفاع التكاليف ومن المتوقع أن يكون العام الرابع على التوالي من الأرباح المستدامة مع عائد على رأس المال المستثمر.