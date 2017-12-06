عن المرأة...

إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن رحلتها التنموية الحافلة، أولت المرأة اهتماماً على أساس الشراكة في خدمة الوطن وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن رحلتها التنموية الحافلة، أولت المرأة اهتماماً على أساس الشراكة في خدمة الوطن وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيـس مركز دبي المالي العالمي
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن رحلتها التنموية الحافلة، أولت المرأة اهتماماً على أساس الشراكة في خدمة الوطن وبناء
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