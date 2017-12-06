مجلس إدارة «الأوراق المالية» يستعرض مستجدات الأسواق

في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير النظام الإشرافي والرقابي ومنظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة والارتقاء بها لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه التاسع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ومن بينها إجراء تعديلات على بعض أنظمة الهيئة، والاطلاع على خطط إعادة الهيكلة المالية لبعض الشركات المساهمة العامة، ورفد المجلس الاستشاري للهيئة بخبرات جديدة، وتجديد عضوية الهيئة في المنظمة العالمية للإفصاح الإلكتروني XBRL، كما أحيط المجلس علماً باعتماد مجلس الوزراء للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.

وقد استعرض مجلس الإدارة نتائج الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة وشارك فيها ممثلون عن أطراف السوق المالي وتناولت «حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات»، واطلع المجلس على تقرير عن أبرز توصيات الحلقة النقاشية والجهود التي قامت بها الهيئة في هذا السياق.

وبمناسبة انتهاء مدة عضويتهما وتقديراً لما قاما به من دور متميز في إنجاح مهام الهيئة وتحقيق الدور المنوط بها خلال فترة العضوية بمجلس الإدارة، كرم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة كلاً من عضوي المجلس محمد بن علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الدورتين الرابعة والخامسة، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، عضو مجلس إدارة الهيئة خلال الدورة الخامسة، وذلك نظراً لما قام به كل منهما من جهود متميزة انعكست على تحقيق العديد من المشاريع والمهام وساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء في الهيئة.