الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الوثيقة في الطاقة مع الولايات المتحدة

استقبل معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس، بمقر الشركة الرئيسي ريك بيري وزير الطاقة الأميركي الذي يزور الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في حوار الطاقة الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات والولايات المتحدة في قطاع الطاقة وفرص الشراكات في كافة مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وعقب الاجتماع قام الوزير الضيف بجولة في مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» ومركز «ثمامة» لدارسة المكامن البترولية اطلع خلالها على إمكانات وقدرات المركزين والتجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة المتوفرة فيهما والتي تتيح تقديم معلومات دقيقة وفورية تدعم وتسرع عملية اتخاذ القرارات الضرورية للارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة.

وأطلع معالي الدكتور سلطان الجابر، الوزير الأميركي على آخر التطورات في قطاع النفط والغاز وجهود أدنوك الرامية إلى التطوير والتحديث إلى جانب استراتيجيتها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخططها للنمو الذكي والتوسع وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل كافة مجالات وجوانب ومراحل الأعمال في القطاع.

وتعرف الوزير بيري على خطط أدنوك لاستكشاف وتقييم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في أبوظبي إلى جانب طرح أدنوك حصة أقلية للاكتتاب العام في «أدنوك للتوزيع» أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في الإمارات.

وقال: تعكس زيارة وزير الطاقة الأميركي لأدنوك أهمية الشراكة الراسخة مع الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة والتي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين بلدينا الصديقين من خلال الفرص الاستثمارية المشتركة التي تخدم مصالح الطرفين.

تطور

وقال ريك بيري: تشهد العلاقات الثنائية الراسخة بين الولايات المتحدة والإمارات تطوراً سريعاً في كافة المجالات لاسيما قطاع الطاقة. ونحن على ثقة بأن تاريخنا الزاخر بالعديد من الاستثمارات المشتركة الناجحة سيسهم في دفع وتعزيز علاقتنا في المستقبل. وفيما تنوي الإمارات إتاحة المزيد من فرص الاستثمارات الدولية المشتركة في قطاع الطاقة فإنني على ثقة بأن ذلك سيشجع الشركات الأميركية على استكشاف هذه الفرص لتحقيق إيرادات تنافسية لمصلحة الطرفين وتعزيز النمو على المدى البعيد».