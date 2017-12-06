مجلس سيدات أعمال عجمان يناقش خطة 2018

ناقش مجلس سيدات أعمال عجمان خلال اجتماع برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الخطة الاستراتيجية للعام 2018، كما اطلع مجلس الإدارة على منجزات العام الجاري.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة عجمان، استعراض أهم إنجازات المجلس خلال العام 2017 بحيث أشادت عضوات مجلس الإدارة بالجهود المبذولة، وشهد العام الجاري توقيع المجلس لـ 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز الشراكة وإيجاد خدمات مشتركة تصب في استدامة أعمال عضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات واللاتي وصل عددهن إلى 900 عضوية وحاصلات على رخصة بدايات.

وخلال العام 2017 أطلق المجلس مبادرة «ريوقي» والمعنية بتمكين سيدات الأعمال عضوات المجلس من إتاحة الفرصة لتقديم المأكولات والمشروبات لموظفي ومتعاملي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، بحيث نظمت المبادرة خلال 20 نسخة في مختلف الجهات بالإمارة، بالإضافة إلى تنظيم 9 نسخ من معرض اليوم الواحد.

هذا إلى جانب مشاركة وفد سيدات أعمال عجمان في الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في البحرين وزيارة المملكة الأردنية وبحث التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.

وأكد الاجتماع على أهمية تنوع الفعاليات التي سينظمها المجلس خلال العام 2018 من دورات وورش عمل وندوات بما يزيد من تمكين المرأة اقتصاديا وتحويل أفكارها لمشاريع قائمة، مع زيادة الترويج لمشاريع ومنتجات سيدات ورائدات الأعمال، سواء من خلال المعارض التي ينظمها المجلس أو يشارك فيها داخل الدولة أو خارجها.