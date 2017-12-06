مكتوم بن محمد: جهود إدارة «دبي المالي» تعزز مكانته عالمياً

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيـس مركز دبي المالي العالمي صباح أمس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز أحد أبرز عشرة مراكز مالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على جهود إدارة المركز ومساعيها لتعزيز مكانته ضمن مصاف أكبر المراكز العالمية المالية.

وقدم عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال الاجتماع لمحة عن أهم إنجازات المركز خلال العام 2017 وآخر المستجدات والمبادرات ومن ضمنها مسرع «فينتك هايف» الذي يعتبر أول مسرع لتكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة وإعلان المركز مؤخراً عن صندوق لدعم شركات تكنولوجيا الخدمات المالية بمبلغ 100 مليون دولار.

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي حرص المركز على الاحتفاظ بالمستوى الرائد الذي وصل إليه بصفته وجهة مالية إقليمية رائدة مشيراً إلى مواصلة إحراز التقدم وتطوير البنية التحتية وترسيخ أفضل الممارسات والحوكمة بهدف الوصول إلى النمو المستهدف في استراتيجية المركز حتى عام 2024.

وتم خلال الاجتماع أيضاً عرض آخر المستجدات لهيئات المركز المتمثلة بسلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تسوية المنازعات، واستعراض مدى التقدم في مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في المنطقة والذي سيمثل إثراء حقيقياً لنمط الحياة العصرية ليس في المركز فحسب بل في المنطقة ككل بالإضافة إلى مشروع «ذا إكستشينج» الذي يعتبر آخر إضافة إلى منطقة قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي.