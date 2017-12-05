تعرف على التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمعفية منها

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم عن توريدات بعض القطاعات المختلفة التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من شهر يناير المقبل، حيث سيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الرئيسية في قطاعات التعليم، الصحة، النفط والغاز، النقل، بالإضافة إلى السلع والعقارات.

وستكون بعض التوريدات في قطاعات النقل، والعقارات والخدمات المالية معفية تماماً من ضريبة القيمة المضافة، في حين ستكون بعض الأنشطة الحكومية، بما فيها السيادية التي لا تكون في منافسة مع القطاع الخاص والتي تمارسها جهات حكومية محددة، بعض أنشطة المنظمات غير الربحية، خارج النظام الضريبي (أي لا تفرض عليها الضريبة)، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء لتحديد الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

ويوضح الرابط التالي جميع التوريدات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي ستطبق عليها الضريبة الصفرية، بالإضافة إلى التوريدات المعفية منها.

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