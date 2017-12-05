«جافزا» توقع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين روسيتين

بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي، وقعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية مذكرتي تفاهم مع مركز التصدير الروسي ومؤسسة سكولكوفو وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة العليا للتعاون بين الإمارات وجمهورية روسيا الفيدرالية، والتي عقدت مؤخراً في أبوظبي.

وقع مذكرتي التفاهم سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وبيتر فرادكوف مدير عام مركز التصدير الروسي، وكونستانتين بارشين نائب الرئيس في مؤسسة سكولكوفو.

وبموجب المذكرتين، ستوفر جافزا منصة للشركات الروسية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية لافتتاح مكاتبها وإطلاق أعمالها في الإمارات فضلاً عن مساعدة مركز التصدير الروسي ومؤسسة سكولكوفو في تأسيس مركز أعمال تكنولوجي في جافزا يستقطب شركات التكنولوجيا الفائقة لابتكار حلول للتحديات التي تواجه الأسواق والمجتمعات الاقليمية في كافة المجالات.

وأكد سلطان بن سليم أهمية مذكرتي التفاهم في توحيد الجهود وتوفير الخبرات اللازمة لتأسيس مركز أعمال روسي لشركات التكنولوجيا الفائقة في المنطقة الحرة لجبل علي وتمكين شركات التكنولوجيا من الاستفادة من سوق الإمارات التنافسي.