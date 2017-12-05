916 مليون درهم التصرفات العقارية في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 916 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 490 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 237 مليون درهم و209 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 253 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 426 مليون درهم منها 33 رهن أراض بقيمة 372 مليون درهم و 49 رهون فلل وشقق بقيمة 54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 138 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 68 مليون درهم.